22:33, 9 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский подтвердил слова Трампа о высказанном Путину желании вернуть Крым

Зеленский подтвердил, что на встрече с Путиным он заявил о желании вернуть Крым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами подтвердил заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным политик высказал тому желание вернуть Крым. Его слова приводит УНИАН.

«Может, я это и сказал на первой встрече, и я считаю, что был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого», — подчеркнул Зеленский.

По словам Трампа, во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО». Он добавил, что высказывания представителя Киева прозвучали «не очень любезно», а невозможность вступления Украины в альянс была очевидной еще до вступления Путина в должность.

