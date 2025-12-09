Реклама

Мир
15:25, 9 декабря 2025Мир

Трамп высказался о членстве Украины в НАТО

Трамп: Понимание, что Украина не вступит в НАТО, было еще задолго до Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Понимание, что Украина не вступит в НАТО, было еще давно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Задолго до [президента России Владимира] Путина было понятно, что Украина не вступит в НАТО. Это было задолго до Путина, если быть откровенным», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, одним из первых требований президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с Вашингтоном было членство Украины в НАТО. «И он сказал это не очень вежливо», — отметил президент США.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

