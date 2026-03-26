Экономика
12:58, 26 марта 2026Экономика

Перспективу роста курса доллара до 90-95 рублей описали словами «вряд ли дождутся»

Шохин: Российские экспортеры вряд ли скоро дождутся доллара по 90-95 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Российские экспортеры вряд ли скоро дождутся доллара по 90-95 рублей. Такими словами описал перспективы национальной валюты глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует РИА Новости.

В кулуарах съезда РСПП глава объединения отметил, что рубль нескоро подешевеет до ожидаемого бизнесом уровня.

«Для бизнеса более существенно то, что сейчас Минфин перестал продавать валюту, интервенировать на валютном рынке, курс начал чуть-чуть ослабевать, экспортеры ждут, когда же 90 будет, 95. Не уверен, что скоро дождутся, но тем не менее бюджетное правило, оно важно и в контексте курса рубля», — пояснил он

Торопиться в вопросах параметров бюджетного правила не стоит, добавил Шохин.

В конце 2025 года глава РССП попросил у президента страны Владимира Путина более прогнозируемый курс рубля в следующем году. По его словам, предприятиям сложно работать в условиях, когда у них нет понимания по поводу курса национальной валюты. В начале года власти и эксперты ожидали, что 2025 год окончится на уровне 95-100 рублей за доллар, но тот оказался примерно на 20 процентов дешевле.

