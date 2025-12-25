У Путина попросили что-то сделать с рублем

Глава РСПП Шохин рассказал о просьбе бизнеса к Путину повлиять на рубль

На встрече с президентом Владимиром Путиным российский бизнес попросил его обеспечить более прогнозируемый курс рубля в следующем году. Такие подробности прошедшего 24 декабря мероприятия привел глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

По его словам, предприятиям сложно работать в условиях, когда у них нет понимания по поводу курса национальной валюты в перспективе нескольких месяцев. В начале года власти и эксперты ожидали, что 2025 год окончится на уровне 95-100 рублей за доллар, но тот оказался примерно на 20 процентов дешевле.

В 2026 году диапазон прогнозов — от 50 до 100 рублей за доллар — лишает их ценности. «И мне кажется, что та волатильность, которая сложилась, позволяет существовать такому разбросу», — отметил глава РСПП/

Он подчеркнул, что не призывает вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года, однако следует увеличивать прогнозируемость курса рыночными инструментами.

Ранее Шохин предположил, что ускорения инфляции в 2026 году на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, возможно, не будет вовсе. По его словам, нынешняя динамика роста цен не похожа на наблюдавшиеся в прошлом при росте налогов истории, потому что «происходит в экономике такое, что не может быть объяснено стандартными взаимосвязями».