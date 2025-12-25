Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:07, 25 декабря 2025Экономика

У Путина попросили что-то сделать с рублем

Глава РСПП Шохин рассказал о просьбе бизнеса к Путину повлиять на рубль
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

На встрече с президентом Владимиром Путиным российский бизнес попросил его обеспечить более прогнозируемый курс рубля в следующем году. Такие подробности прошедшего 24 декабря мероприятия привел глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

По его словам, предприятиям сложно работать в условиях, когда у них нет понимания по поводу курса национальной валюты в перспективе нескольких месяцев. В начале года власти и эксперты ожидали, что 2025 год окончится на уровне 95-100 рублей за доллар, но тот оказался примерно на 20 процентов дешевле.

В 2026 году диапазон прогнозов — от 50 до 100 рублей за доллар — лишает их ценности. «И мне кажется, что та волатильность, которая сложилась, позволяет существовать такому разбросу», — отметил глава РСПП/

Он подчеркнул, что не призывает вводить жесткий валютный коридор, как это было до 2014 года, однако следует увеличивать прогнозируемость курса рыночными инструментами.

Ранее Шохин предположил, что ускорения инфляции в 2026 году на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, возможно, не будет вовсе. По его словам, нынешняя динамика роста цен не похожа на наблюдавшиеся в прошлом при росте налогов истории, потому что «происходит в экономике такое, что не может быть объяснено стандартными взаимосвязями».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали рождественское выступление Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    В российском регионе мать и сын получили до 22 лет колонии за испорченную железную дорогу

    Алек Болдуин рассказал о влиянии трагедии на съемках на здоровье

    В России ветеран с огромным крестом на плече преодолел 750 километров и дошел до Кремля

    Британию обвинили в причастности к взрывам в Москве

    В российском детском саду девочке подарили новогодний набор с тараканами вместо сладостей

    Путин рассказал о только что подписанном указе

    Малозаметность Су-57 оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok