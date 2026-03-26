Группировка вымогателей у семей погибших бойцов СВО попалась силовикам

В Приморье полиция задержала подозреваемых в вымогательстве у семей бойцов СВО

В Приморском крае полицейские и сотрудники УФСБ пресекли деятельность преступной группы, жертвами которой стали матери и жены военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД.

Задержаны трое россиян — двое ранее судимых мужчин и ранее не судимая женщина. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

По версии следствия, злоумышленники под надуманным предлогом требовали у родственников погибших крупные суммы денег. Общий ущерб оценивается в более чем три миллиона рублей.

