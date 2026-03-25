Россиянка выманила у бывшего мужа-бойца СВО миллионы и квартиру в ипотеку

В Подольске суд приговорил женщину за обман экс-мужа-бойца СВО

В Подольске суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшую жену бойца специальной военной операции (СВО) за обман мужчины на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Также с женщины взыскана в пользу потерпевшего вся сумма причиненного ущерба. Ее признали виновной по статье 159 УК РФ.

По версии следствия, еще в 2022 году женщина тайно развелась с мужем, указав в заявлении неактуальный адрес и номер телефона, чтобы он не узнал о расторжении брака. Когда она узнала, что муж заключил контракт, то решила восстановить с ним отношения, скрыв факт развода.

Она убедила бойца переводить все деньги на ее счет, уверяя, что так средства будут в сохранности. Мужчина согласился, а она потратила деньги по своему усмотрению. После того как он получил тяжелое ранение и ему оформили вторую группу инвалидности, женщина уговорила его приобрести ипотечную квартиру, оформив ее на свою дочь от первого брака. Вскоре после сделки она разорвала все отношения и не пустила бывшего мужа в жилье. Общая сумма похищенных средств составила 5,2 миллиона рублей.

