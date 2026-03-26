Михаил Мишустин прибыл в постсоветскую страну

Мишустин провел встречу с Токаевым

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подробности их встречи в Астане публикует пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

Политики обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия. Так, Мишустин и Токаев отметили укрепление стратегического партнерства Москвы и Астаны, развитие экономических отношений и сотрудничества в цифровом секторе.

Политики отдельно обсудили предстоящий визит президента России Владимира Путина в Казахстан, который состоится в мае.

Астана рассматривает предстоящий визит как очень важное событие, призванное придать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана

В ноябре 2025 года в Москве Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели ряд переговоров по двусторонним отношениям. Тогда же стороны подписали «Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества». По оценке экспертов, политические отношения России и Казахстана с этого момента получили «новую, беспрецедентно высокую динамику».