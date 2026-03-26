Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:00, 26 марта 2026

Михаил Мишустин прибыл в постсоветскую страну

Мишустин провел встречу с Токаевым
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Подробности их встречи в Астане публикует пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

Политики обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия. Так, Мишустин и Токаев отметили укрепление стратегического партнерства Москвы и Астаны, развитие экономических отношений и сотрудничества в цифровом секторе.

Политики отдельно обсудили предстоящий визит президента России Владимира Путина в Казахстан, который состоится в мае.

Астана рассматривает предстоящий визит как очень важное событие, призванное придать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами

Касым-Жомарт Токаевпрезидент Казахстана

В ноябре 2025 года в Москве Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели ряд переговоров по двусторонним отношениям. Тогда же стороны подписали «Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества». По оценке экспертов, политические отношения России и Казахстана с этого момента получили «новую, беспрецедентно высокую динамику».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok