20:25, 11 ноября 2025Бывший СССР

Путин встретил в Кремле иностранного лидера

Путин встретил в Кремле президента Казахстана Токаева
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретил в Кремле лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что иностранный лидер прибыл с двухдневным государственным визитом. Перед началом переговоров Путин и Токаев пожали друг другу руки.

Приветствуя казахского лидера, президент РФ поблагодарил его за визит. Он сообщил, что обсуждение пройдет в неформальной обстановке.

Ранее стало известно, что к самолету Токаева вылетели российские истребители. Су-35 Минобороны России были направлены для сопровождения борта до Москвы от границы двух стран.

