К самолету Токаева вылетели российские истребители

Российские истребители Су-35 вылетели к борту Токаева для сопровождения

Российские истребители Су-35 Минобороны России вылетели к борту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для сопровождения самолета до Москвы от границы двух стран. Об этом пишет пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», — сообщили в пресс-службе.

Токаев посетит Россию с 11 по 12 ноября. Накануне визита он опубликовал свою статью в «Российской газете», где в частности рассказал о развитии сотрудничества с Россией в области логистики, упомянув расширение поставок по коридору «Север-Юг».

Кроме того, президент Казахстана в публикации описал отношение в республике к президенту России Владимиру Путину. По его словам, так нему относятся с уважением, а русский язык пользуется поддержкой.