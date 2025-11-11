Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 11 ноября 2025Бывший СССР

К самолету Токаева вылетели российские истребители

Российские истребители Су-35 вылетели к борту Токаева для сопровождения
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские истребители Су-35 Минобороны России вылетели к борту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для сопровождения самолета до Москвы от границы двух стран. Об этом пишет пресс-служба казахстанского лидера Aqorda в своем Telegram-канале.

«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», — сообщили в пресс-службе.

Токаев посетит Россию с 11 по 12 ноября. Накануне визита он опубликовал свою статью в «Российской газете», где в частности рассказал о развитии сотрудничества с Россией в области логистики, упомянув расширение поставок по коридору «Север-Юг».

Кроме того, президент Казахстана в публикации описал отношение в республике к президенту России Владимиру Путину. По его словам, так нему относятся с уважением, а русский язык пользуется поддержкой.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Правоохранители разберутся в обрушении на машины горнолыжного комплекса в Подмосковье

    Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

    Валя Карнавал показала внешность на детском фото

    Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости