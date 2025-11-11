Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 11 ноября 2025Бывший СССР

Токаев раскрыл отношение к русскому языку в Казахстане

Токаев: Русский язык в Казахстане пользуется поддержкой
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Русский язык в Казахстане пользуется поддержкой и особым признанием. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для «Российской газеты».

«Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества», — рассказал Токаев.

Лидер Казахстана также отметил, что языковое многообразие является преимуществом республики. В стране мирно сосуществуют и обогощают друг друга десятки культур, уточнил президент.

В той же статье Токаев написал, что президента России Владимира Путина уважают в Казахстане. По его словам, он воспринимается как лидер глобального масштаба.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина пыталась угнать российский истребитель МиГ-31. Самолет с «Кинжалом» хотели направить к военной базе НАТО

    Москвичи будут работать рекордно мало предстоящей зимой

    Раскрыто настоящее влияние пропуска завтрака на здоровье

    Знакомый Усольцева оценил версию о побеге бесследно пропавшей в тайге семьи в Таиланд

    Новую войну на Ближнем Востоке предрекли

    Создатели российского самолета резко ухудшили его характеристики

    Перевод денег на Украину закончился для россиянина делом о госизмене

    В Раде признали потерю Красноармейска

    Раскрыта роль Bellingcat в попытке угона российского истребителя

    Российский вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости