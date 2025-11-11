Токаев раскрыл отношение к русскому языку в Казахстане

Токаев: Русский язык в Казахстане пользуется поддержкой

Русский язык в Казахстане пользуется поддержкой и особым признанием. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для «Российской газеты».

«Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества», — рассказал Токаев.

Лидер Казахстана также отметил, что языковое многообразие является преимуществом республики. В стране мирно сосуществуют и обогощают друг друга десятки культур, уточнил президент.

В той же статье Токаев написал, что президента России Владимира Путина уважают в Казахстане. По его словам, он воспринимается как лидер глобального масштаба.