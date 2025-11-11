Бывший СССР
Токаев раскрыл отношение граждан Казахстана к Путину

Токаев: Президент России Владимир Путин пользуется уважением в Казахстане
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президента России Владимира Путина уважают в Казахстане. Такое заявление сделал казахский лидер Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для «Российской газеты».

«В Казахстане он (Путин — прим. «Ленты.ру») пользуется неизменным уважением как государственный деятель глобального масштаба, его имя на устах политиков и простых людей практически во всех странах мира», — раскрыл он.

Токаев также подчеркнул особый уровень отношений России и Казахстана. «(...) мы уверенно идем вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям наших народов», — отметил казахский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Токаев в ходе визита встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.Токаев прибудет в Россию с визитом 11 ноября.

