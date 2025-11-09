Бывший СССР
Путин встретится с лидером постсоветской республики

«Вести»: Путин встретится с президентом Казахстана Токаевым
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили «Вести».

Это случится на следующей неделе в рамках государственного визита Токаева в Россию. Кроме того, глава российского государства запланировал совещание с членами Совета безопасности России.

До этого Токаев предложил свою страну в качестве переговорной площадки России и Украины. Кроме того, он указал на максимальную гибкость, которую проявил Путин в вопросе об этом конфликте. Токаев напомнил о готовности российской стороны заморозить линию фронта, если Киев пойдет на территориальные уступки. Президент Казахстана считает, что добиться прекращения огня на Украине можно, но предположил, что Москва не станет смягчать территориальные требования.

Ранее Токаев посетил США, где встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом, которого президент Казахстана назвал великим государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл в политику страны.

