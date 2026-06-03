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20:37, 3 июня 2026Россия

В Госдуме рассказали о влиянии ЕС на Молдавию

Депутат Аршинова: Президент Молдавии Санду идет по пути Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду действует в интересах Евросоюза и ведет страну по опасному пути. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, глава автономной некоммерческой организации «Евразия» Алена Аршинова.

По словам депутата, европейские страны стремятся усилить свое влияние на государства постсоветского пространства и используют для этого различные политические и экономические механизмы.

«Санду идет по пути [президента Украины Владимира] Зеленского и ничего не может с этим поделать, потому что по факту является наемным менеджером Евросоюза», — заявила Аршинова.

По мнению депутата, многие решения, принимаемые в Кишиневе, негативно отражаются на экономике страны. Парламентарий отметила, что разрыв прежних связей с Россией приводит к потере выгодных условий в энергетике и торговле.

Аршинова также обратила внимание, что западные государства используют схожие инструменты давления. В их числе ограничения транспортного сообщения, визовые барьеры и изменение торговых маршрутов. «При этом сами жители не хотят воевать с Россией», — добавила она.

Ранее депутат от Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя заявил, что в Молдавии обсуждают вопрос отмены безвизового режима с Россией. Цырдя посчитал, что все идет к принятию такого решения.

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