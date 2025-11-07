Бывший СССР
Токаев увидел в Трампе посланника свыше

Токаев назвал Трампа посланным свыше великим деятелем
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп является великим государственным деятелем, посланным свыше, чтобы вернуть здравый смысл в политику страны. Об этом на саммите «США — Центральная Азия» заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит AKIPress.

«Ровно год назад вы одержали убедительную победу на абсолютно честных выборах, и я убежден, что вы — великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые ценим, обратно в политику США, внутреннюю и внешнюю», — сказал он.

Токаев также выразил уверенность, что политику Трампа поддерживают во всем мире.

Дональд Трамп провел встречу с лидерами стран Средней Азии в Вашингтоне 6 ноября. Помимо Токаева, на встрече присутствовали президенты КиргизииСадыр Жапаров, Туркмении — Сердар Бердымухамедов, УзбекистанаШавкат Мирзиеев и ТаджикистанаЭмомали Рахмон.

