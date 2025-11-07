Трамп встретился с президентами пяти постсоветских стран

Трамп встретился в Вашингтоне с президентами пяти стран Средней Азии

Президент США Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с президентами пяти стран Средней Азии. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Встреча состоялась в рамках форума «США — Центральная Азия». На ней присутствовали президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Сердар Бердымухамедов и Киргизии — Садыр Жапаров.

Отмечается, что на повестке дня стояли вопросы экономического и экологического сотрудничества, а также возможности закупок полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что на встрече с американским лидером Мирзиеев и Бердымухамедов общались на русском языке. В свою очередь, Жапаров и Рахмон избрали для общения государственные языки, а Токаев выступал на английском языке.