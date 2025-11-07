Бывший СССР
Президенты Узбекистана и Туркмении общались с Трампом на русском языке

Мирзиеев и Бердымухамедов общались с Трампом на русском языке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На саммите «Центральная Азия + США» президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов, общаясь с американским коллегой Дональдом Трампом, говорили на русском языке. На это обратило внимание РИА Новости.

Всего во встрече приняли участие пять лидеров стран Центральной Азии. Мирзиеев и Бердымухамедов были единственными, кто использовал русский язык. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон приняли решение общаться на государственных языках, а лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев для своего выступления выбрал английский язык.

Ранее Токаев назвал желательным участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в работе саммита в формате Центральная Азия — США в Вашингтоне. Казахстанский лидер предложил расширить географию Средней Азии за счет Азербайджана.

