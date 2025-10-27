Бывший СССР
Токаев расширил Среднюю Азию за счет одной державы

Токаев: Азербайджан можно рассматривать как часть Средней Азии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Азербайджан может считаться частью Средней Азии. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в комментарии азербайджанскому изданию Minval в Telegram.

«Азербайджан можно рассматривать как естественную часть Большой Центральной Азии», — заявил казахский лидер, комментируя возможное участие Баку в предстоящем саммите в формате Центральная Азия — США в Вашингтоне.

Токаев назвал желательным участие азербайджанского лидера Ильхама Алиева в мероприятии в Вашингтоне 6 ноября и заявил о превращении Азербайджана в «региональную транспортно-логистическую и энергетическую державу». Президент Казахстана предположил, что саммит в Вашингтоне станет полезным для его участников.

26 октября Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу и поблагодарил за приглашение принять участие в саммите Центральная Азия — США. Он также отметил, что разделяет основные принципы внутренней и внешней политики американского лидера.

Ранее в Узбекистане прошли совместные военные учения стран Средней Азии и Азербайджана «Бирлик-2025» («Единство-2025»). Учения стартовали после предложения Алиева укрепить военное сотрудничество в рамках Организации тюркского сотрудничества, в которую также входят Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

