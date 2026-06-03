В ОАК рассказали об испытаниях тяжелых боевых БПЛА

Глава ОАК Бадеха: В России испытывают тяжелые боевые беспилотники

Несколько проектов тяжелых боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вышли на завершающую стадию испытаний. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

По его словам, российские разработки в области тяжелых боевых дронов не уступают конкурентам. «У нас есть ряд проектов, которые применяются или находятся на завершающей стадии испытаний», — сказал глава ОАК.

Он добавил, что современные системы вооружений глубоко интегрированы с беспилотными комплексами. По словам Бадехи, все работы ОАК по боевой авиации направлены на создание систем, которые способны работать в группе с беспилотниками.

В мае обозреватель РИА Новости Андрей Коц писал, что двухместная версия российского истребителя пятого поколения Су-57 сможет управлять роем беспилотников.