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20:55, 3 июня 2026Наука и техника

В ОАК рассказали об испытаниях тяжелых боевых БПЛА

Глава ОАК Бадеха: В России испытывают тяжелые боевые беспилотники
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Несколько проектов тяжелых боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вышли на завершающую стадию испытаний. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

По его словам, российские разработки в области тяжелых боевых дронов не уступают конкурентам. «У нас есть ряд проектов, которые применяются или находятся на завершающей стадии испытаний», — сказал глава ОАК.

Он добавил, что современные системы вооружений глубоко интегрированы с беспилотными комплексами. По словам Бадехи, все работы ОАК по боевой авиации направлены на создание систем, которые способны работать в группе с беспилотниками.

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