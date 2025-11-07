Бывший СССР
Еще одна страна захотела стать площадкой для переговоров России и Украины

Токаев предложил Казахстан в качестве переговорной площадки для России и Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил свою страну в качестве переговорной площадки России и Украины. Интервью опубликовала газета The New York Times.

«Вы должны признать, что Путин проявил максимальную гибкость», — отметил он, имея в виду предложение президента России Владимира Путина заморозить линию фронта, если Украина будет готова пойти на территориальные уступки.

По мнению Токаева, прекращение огня на Украине возможно. Он также высказал предположение, что российский лидер не станет смягчать территориальные требования.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» по Украине готова к миру.

