Великобритания заявила о готовности коалиции желающих по Украине к миру

Министр обороны Британии Хили заявил о готовности коалиции желающих к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности «коалиции желающих» по Украине к миру. Об этом сообщает Politico.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что работа коалиции добровольцев — союзников Украины, которые обязались обеспечить безопасность в случае прекращения огня, — «регулярно обновляется, чтобы мы могли по-настоящему чувствовать, что готовы к миру, когда бы он ни наступил, вмешаться и помочь его обеспечить».

Как уточняет издание, штаб-квартира коалиции в настоящее время находится в Париже, и в ее состав входят высокопоставленные британские военные. При этом Хили сделал свои комментарии после встречи Объединенного экспедиционного корпуса в Буде, где они подписали новое соглашение о партнерстве с Украиной.

Ранее Хили допустил переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по Украине. По его словам, Трамп — это та фигура, которая может «усадить» Путина за стол переговоров.

