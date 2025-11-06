Министр обороны Британии допустил переговоры по Украине

Министр обороны Британии Хили допустил переговоры Путина и Трампа по Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили допустил переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по Украине. Его слова передает Politico.

«Президент Трамп — это та фигура, которая может усадить Путина за стол переговоров, которая потенциально может положить конец боевым действиям», — заявил глава Минобороны.

Таким образом Хили ответил на вопрос о том, будет ли урегулирование конфликта на Украине сложнее, чем достижение соглашения по сектору Газа. По словам министра, сравнивать эти два мирных процесса не следует.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что следующее крупное развертывание войск Великобритании будет осуществлено на Украине.