Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:09, 6 ноября 2025Мир

Министр обороны Британии допустил переговоры по Украине

Министр обороны Британии Хили допустил переговоры Путина и Трампа по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министр обороны Великобритании Джон Хили допустил переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по Украине. Его слова передает Politico.

«Президент Трамп — это та фигура, которая может усадить Путина за стол переговоров, которая потенциально может положить конец боевым действиям», — заявил глава Минобороны.

Таким образом Хили ответил на вопрос о том, будет ли урегулирование конфликта на Украине сложнее, чем достижение соглашения по сектору Газа. По словам министра, сравнивать эти два мирных процесса не следует.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что следующее крупное развертывание войск Великобритании будет осуществлено на Украине.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    На YouTube появилась незакрываемая реклама на полэкрана

    Россиян предупредили о мошенничестве с арендой жилья на Новый год

    Великобритания заявила о готовности коалиции желающих по Украине к миру

    ФСИН подготовит кадры для других стран

    В российской школе рассказали о попытавшихся макнуть ребенка головой в унитаз подростках

    На Западе изменили отношение к Зеленскому

    Отшельник описал сценарий выживания бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Министр обороны Британии допустил переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости