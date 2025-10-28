Мир
10:48, 28 октября 2025Мир

Раскрыты детали плана Британии по развертыванию войск на Украине

Bloomberg: Следующее крупное развертывание войск Британии будет на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Следующее крупное развертывание войск Великобритании будет осуществлено на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что готовит пакет помощи в размере «значительно больше» 100 миллионов фунтов стерлингов. Эти средства покроют первоначальные расходы на размещение войск и техники на Украине в случае заключения мирного соглашения.

По данным агентства, британские военнослужащие будут обучать украинских военных вдали от линии фронта. Кроме того, военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и море.

Ранее Хили сообщил, что Лондон готов направить на Украину военный контингент при достижении мирного соглашения по конфликту.

