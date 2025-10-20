Мир
00:02, 21 октября 2025

В Великобритании сообщили о готовности направить войска на Украину

Хили: Великобритания готова направить военных на Украину при достижении мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что Лондон готов направить на Украину военный контингент при достижении мирного соглашения по конфликту. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил. Кир Стармер (премьер-министр Великобритании — прим. «Ленты.ру») заявлял, что готов направить британские войска на Украину», — указал Хили.

Он добавил, что Британия уже выделила «миллионы» фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск на Украине в случае установления мира.

Ранее сообщалось, что Стармер предложил Трампу создать проект мирного соглашения по Украине. Он предложил поработать с Соединенными Штатами над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа

