Стармер сделал Трампу предложение касательно Украины

Axios: Стармер предложил Трампу создать проект соглашения по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил президенту США Дональду Трампу создать проект мирного соглашения по Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Axios.

«Во время звонка [президента Украины Владимира] Зеленского европейским лидерам Стармер предложил поработать с США над созданием проекта мирного соглашения по типу плана Трампа в 20 пунктов по сектору Газа», — указано в сообщении.

Отмечается, что генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предложил провести срочное совещание между советниками европейских лидеров по национальной безопасности.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц понадеялся на мирное урегулирование конфликта на Украине в связи со встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным.