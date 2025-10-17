Мир
19:18, 17 октября 2025

Мерц поделился своей надеждой в связи со встречей Трампа и Путина

Канцлер Мерц понадеялся на мир на Украине в связи со встречей Трампа и Путина
Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц понадеялся на мирное урегулирование конфликта на Украине в связи со встречей президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Будапеште. Об этом глава немецкого правительства пзаявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Если 20-пунктный план по урегулированию конфликта в Газе станет моделью успеха президентства Трампа, то он продолжит уделять внимание Украине и будет стремиться положить конец конфликту в этой стране», — сказал Мерц.

По словам бундесканцлера, запланированная встреча Трампа и Путина в венгерской столице «еще больше укрепляет эту надежду».

Ранее главы России и Соединенных Штатов созвонились. Трамп заверил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Он также заявил о подготовке к будущей встрече с российским лидером.

