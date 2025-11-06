Бывший СССР
Токаев прибыл с визитом в Вашингтон

Президент Казахстана Токаев прибыл в Вашингтон с визитом
Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Вашингтон с визитом. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.

«Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон. (...) Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Президентом Дональдом Трампом», — указано в сообщении.

Отмечается, что казахстанского лидера встретил первый заместитель Государственного секретаря США Кристофер Ландау, а сам Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия — США».

Ранее Токаев и его коллега из Финляндии Александр Стубб выразили общий подход по Украине по итогам встречи в Астане. По итогам встречи они подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии.

