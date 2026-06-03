Тимати высмеяли за демонстрацию роскошной жизни на фото из нулевых

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) опубликовал фото из нулевых и подвергся насмешкам из-за демонстрации роскошной жизни. Пост и комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант поделился серией архивных кадров, на которых он был запечатлен вместе с иностранными знаменитостями. Так, он позировал в компании рэперов Снуп Догга (Snoop Dogg) и P.Diddy, а также певицы Рианны. «Удивительная, конечно, история. Я попал в индустрию в 2001 году. Мне только 16 исполнилось. Я был абсолютно без понятия как, но точно знал, что смогу навести суету», — рассказал Тимати в описании к публикации.

Однако многие пользователи сети напомнили артисту, что встречи с зарубежными звездами случились не просто так. «Как попал? Папа же денег дал», «P.Diddy сейчас, наверное, тоже листает фото с Тимати и думает, что это было невероятно», «Им хоть сказали, кто это?», «У тебя просто родители богатые», «Отцовские миллиарды творят чудеса», — высказывались они.

Известно, что отец Тимати Ильдар Юнусов является крупным предпринимателем и инвестором. Он был директором и совладельцем швейцарской инвестиционной компании Stratus Trade & Finance.

В сентябре прошлого года журналистка Ксения Собчак и Тимати снялись вместе в образах в стиле 2000-х годов и взорвали интернет.