Уровень отношений России и Казахстана изменился

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписали документ, который выводит отношения Москвы и Астаны на новый уровень. Трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.
Лидеры стран подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
11 ноября Токаев анонсировал подписание декларации, как один из ключевых пунктов своей поездки в Москву. По его словам, это придаст отношениям Астаны и Москвы новый статус.
Токаев также отметил, что президента России уважают в Казахстане, а русский язык пользуется поддержкой и особым признанием.