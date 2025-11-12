Бывший СССР
Уровень отношений России и Казахстана изменился

Лидеры России и Казахстана подписали документ о стратегическом партнерстве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписали документ, который выводит отношения Москвы и Астаны на новый уровень. Трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

Лидеры стран подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

11 ноября Токаев анонсировал подписание декларации, как один из ключевых пунктов своей поездки в Москву. По его словам, это придаст отношениям Астаны и Москвы новый статус.

Токаев также отметил, что президента России уважают в Казахстане, а русский язык пользуется поддержкой и особым признанием.

