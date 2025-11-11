Бывший СССР
Бывший СССР

Токаев рассказал о новом статусе отношений России и Казахстана

Токаев: Казахстан и Россия подпишут декларацию о стратегическом партнерстве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Отношения России и Кахастана выйдут на новый уровень после подписания декларацию о стратегическом партнерстве. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в авторской статье для «Российской газеты».

«В обширной повестке моего визита в Москву ключевым пунктом станет подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества», — написал он.

По словам Токаева, Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Подписание декларации придаст отношениям Астаны и Москвы новый статус.

В той же статье Токаев написал, что президента России Владимира Путина уважают в Казахстане, а русский язык пользуется поддержкой и особым признанием.

Свежая Россия
