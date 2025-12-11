Трамп обратился к Зеленскому с призывом на фоне конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
«Я думаю Зеленскому нужно быть реалистом», — отметил политик.
Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности. Помимо этого, Трамп отметил массовый характер коррупции в стране.
Ранее Трамп заявлял, что Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Глава американской администрации указал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.
В свою очередь, издание Politico написало, что урегулирование кризиса на Украине увеличит личную власть американского президента Дональда Трампа. Как уточнили журналисты, разрешение ситуации На Украине укрепит имидж Трампа как миротворца.