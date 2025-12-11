Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 11 декабря 2025Мир

Трамп обратился к Зеленскому с призывом на фоне конфликта

Трамп: Зеленский должен реалистично смотреть на украинский конфликт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«Я думаю Зеленскому нужно быть реалистом», — отметил политик.

Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности. Помимо этого, Трамп отметил массовый характер коррупции в стране.

Ранее Трамп заявлял, что Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Глава американской администрации указал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.

В свою очередь, издание Politico написало, что урегулирование кризиса на Украине увеличит личную власть американского президента Дональда Трампа. Как уточнили журналисты, разрешение ситуации На Украине укрепит имидж Трампа как миротворца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — противник США». Конгресс проголосует за новый оборонный бюджет. Как он может изменить политику Трампа?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Над двумя российскими городами раздались взрывы

    Задержка самолетов началась в Москве из-за атаки ВСУ

    Трамп пригрозил еще одному президенту

    Трамп рассказал о тратах США на Украину

    Ученые нашли древнейшие в Европе следы костра

    На месте предполагаемого места хранения разбившегося НЛО разразился пожар

    Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты

    Трамп обратился к Зеленскому с призывом на фоне конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok