Трамп обратился к Зеленскому с призывом на фоне конфликта

Трамп: Зеленский должен реалистично смотреть на украинский конфликт

Украинский лидер Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

«Я думаю Зеленскому нужно быть реалистом», — отметил политик.

Президент Соединенных Штатов также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности. Помимо этого, Трамп отметил массовый характер коррупции в стране.

Ранее Трамп заявлял, что Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Глава американской администрации указал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.

В свою очередь, издание Politico написало, что урегулирование кризиса на Украине увеличит личную власть американского президента Дональда Трампа. Как уточнили журналисты, разрешение ситуации На Украине укрепит имидж Трампа как миротворца.