04:28, 10 декабря 2025

В США рассказали об укреплении власти Трампа из-за Украины

Politico: Урегулирование конфликта на Украине укрепит личную власть Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Урегулирование конфликта на Украине увеличит личную власть американского президента Дональда Трампа, пишет газета Politico.

По словам автора статьи, окончание конфликта между РФ и Украиной укрепит имидж Трампа как миротворца.

«И послужит последним предупреждением для Европы о том, что многие из старейших и самых верных союзников Америки на самом деле предоставлены сами себе», — пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений.

