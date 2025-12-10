В США рассказали об укреплении власти Трампа из-за Украины

Politico: Урегулирование конфликта на Украине укрепит личную власть Трампа

Урегулирование конфликта на Украине увеличит личную власть американского президента Дональда Трампа, пишет газета Politico.

По словам автора статьи, окончание конфликта между РФ и Украиной укрепит имидж Трампа как миротворца.

«И послужит последним предупреждением для Европы о том, что многие из старейших и самых верных союзников Америки на самом деле предоставлены сами себе», — пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений.