Трамп заявил о стремлении США к миру на Украине с одной целью

Трамп: США стремятся к урегулированию на Украине из гуманных соображений

Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп журналистам на круглом столе по финансовой помощи фермерам США, пишет РИА Новости.

«Мы тратим время по гуманитарным основаниям. Мы хотим понять, можем ли мы остановить убийства», — отметил политик.

При этом ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Дональд Трамп может прекратить попытки урегулирования конфликта на Украине. Это возможно в том случае, если американский лидер посчитает, что достичь договоренностей невозможно.

Кроме того, Уитакер высказал мнение, что Дональд Трамп понимает, как необходимо надавить на Украину, чтобы добиться скорейшего заключения мирного соглашения.