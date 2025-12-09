Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 8 декабря 2025Мир

В США назвали возможным отказ Трампа от усилий по урегулированию на Украине

Уитакер: Трамп может отказаться от усилий по урегулированию на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может прекратить попытки урегулирования конфликта на Украине. Это возможно в том случае, если американский лидер посчитает, что достичь договоренностей невозможно. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова передает РИА Новости.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — пояснил Уитакер.

Ранее американский постпред уверял, что Трамп знает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить стороны заключить сделку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Трамп репостнул к себе статью американской газеты про «импотентных» европейцев

    Зеленский прибыл в Брюссель

    Украинские Telegram-каналы под видом российских раскрыли по аббревиатурам ВСУ

    Путин утвердил призыв на военные сборы запасников в 2026 году

    В США заявили о способности Трампа надавить на Украину в одном вопросе

    Большинство американцев выступили за территориальные уступки Украины ради мира

    На Украине потребовали отстранить российских фигуристов от Олимпиады

    В США назвали возможным отказ Трампа от усилий по урегулированию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok