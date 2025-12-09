В США назвали возможным отказ Трампа от усилий по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп может прекратить попытки урегулирования конфликта на Украине. Это возможно в том случае, если американский лидер посчитает, что достичь договоренностей невозможно. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, его слова передает РИА Новости.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — пояснил Уитакер.

Ранее американский постпред уверял, что Трамп знает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить стороны заключить сделку.