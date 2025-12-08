Реклама

В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

Американский постпред в НАТО Уитакер: Трамп понимает, как надавить на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент США Дональд Трамп понимает, как необходимо надавить на Украину, чтобы добиться скорейшего заключения мирного соглашения. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News заявил американский постоянный представитель в НАТО Мэттью Уитакер.

«Президент Трамп понимает, как оказать давление как на россиян, так и на украинцев, чтобы заставить их заключить эту сделку», — отметил дипломат.

Уитакер также выразил мнение, что будущий мирный договор будет «очень сложным» документом, состоящим из множества пунктов.

Вечером 2 декабря в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника президента США по Украине Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Российско-американские переговоры продолжались почти пять часов.

