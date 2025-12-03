Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа, так как считает их для себя ключевыми. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
В частности, по словам анонимного собеседника, у России есть «три столпа», по которым она не пойдет на компромисс.
- Вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса;
- Ограничение численности украинских войск;
- Признание новых регионов России со стороны США и Европы.
При этом он уточнил, что Москва готова проявить гибкость в других вопросах, которые являются второстепенными. По его словам, речь идет о проблеме замороженных российских активов и их будущего.
2 декабря президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Кремле. Встреча длилась почти пять часов.
Как отметил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, участники переговоров обсуждали несколько вариантов плана урегулирования конфликта на Украине.
Он уточнил, что Москва получила еще четыре документа, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов
Представитель Кремля добавил, что территориальный вопрос обсуждался сторонами, но «пока компромисса найдено не было». Он обратил внимание на то, что ряд пунктов американского плана остаются неприемлемыми для российской стороны.
Предположительный текст меморандума по урегулированию конфликта на Украине содержит следующие пункты.
1. Суверенитет Украины будет подтвержден.
2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными.
3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться.
4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.
5. Украина получит надежные гарантии безопасности.
6. Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.
7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО обязуется включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.
8. НАТО обязуется не размещать войска на Украине.
9. Европейские истребители будут размещены в Польше.
10. Гарантии США:
a. США получат компенсацию за гарантию;
b. если Украина вторгнется в Россию, она утратит гарантию;
c. если Россия вторгнется на Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены;
d. если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности будут считаться недействительными.
11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.
12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий:
a. создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;
b. сотрудничество США с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;
c. совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов;
d. развитие инфраструктуры;
e. добычу полезных ископаемых и природных ресурсов;
f. разработку Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.
13. Реинтеграция России в мировую экономику:
a. снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;
b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;
c. Россия будет приглашена вернуться в G8.
14. Замороженные средства будут использованы следующим образом.
100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50 процентов прибыли от этого предприятия.
Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины.
Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальная часть замороженных российских активов будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и расширение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.
15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений настоящего соглашения.
16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину.
17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений; СНВ-1 истек еще в 2009 году, поэтому, по всей видимости, имеется в виду договор СНВ-III, который истекает в феврале 2026 года).
18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под контролем МАГАТЭ, а произведенная электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50.
20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:
a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств;
b. обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;
c. вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены.
21. Территории:
a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами;
b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения;
c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;
d. украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ; российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.
22. После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять настоящие договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения настоящего обязательства.
23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю.
24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:
a. все оставшиеся в плену и тела погибших будут обменяны по принципу «все на всех»;
b. все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей;
c. будет реализована программа воссоединения семей;
d. будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.
25. Украина проведет выборы через 100 дней.
26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.
27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.
28. После того как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.
Что об условиях урегулирования конфликта говорят в России?
3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не отвергал мирный план США по Украине на переговорах с Уиткоффом и Кушнером.
Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса
Представитель Кремля отметил, что обмен мнениями по мирному плану президента США Дональда Трампа вчера состоялся впервые и Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном «столько, сколько потребуется».
При этом российская сторона несколько раз указывала вопрос о территориях в качестве ключевого пункта возможной сделки. 28 ноября российский лидер сообщил, что международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом будет главным моментом в переговорах с США.
Одно дело — определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на Россию (...) Или это будет восприниматься как попытка вернуть Украине территорию. Это разные вещи
Глава государства также добавил, что стремление Украины попасть в Североатлантический альянс остается неприемлемым. По словам Путина, членство Киева в военном блоке представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета интересов России.
Также 27 ноября Путин указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) либо уйдут с занимаемых территорий, либо Российская армия добьется этого.
Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия, а не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем
По его словам, Москва до сих пор получает «заходы» о прекращении боевых действий по разным каналам. Каких именно, президент не уточнил.
Может ли Запад пойти на уступки России?
1 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США и Киев во время переговоров во Флориде рассматривали вариант обмена территориями между Россией и Украиной.
«Переговоры охватывали (...) возможность территориальных обменов между Россией и Украиной», — отмечает издание.
По словам источников, среди нерешенных вопросов остается вопрос требования Россией международного признания новых регионов.
Также 28 ноября газета The Telegraph сообщила, что США готовы признать Крым и новые регионы России, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине.
По словам авторов материала, Вашингтон пойдет на этот шаг, «несмотря на опасения» европейских союзников Украины.
Становится все более очевидным, что США не волнует положение европейцев
Однако эти сообщения вызвали негативную реакцию в Европейском союзе (ЕС). В конце ноября Европарламент принял резолюцию, которая содержит пункт о том, что Брюссель «никогда юридически не признает» новые регионы России.
По мнению членов ЕП, Россия якобы «должна отказаться от территориальных претензий» на Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
Кроме того, остается неясным будущее вопроса об ограничении численности ВСУ. По словам директора отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Каваны, он может разрешиться естественным образом из-за проблем Киева.
Оплачивать украинскую армию предстоит Европе, и крайне маловероятно, что она будет готова содержать такие значительные вооруженные силы. Украинская демография [также] делает почти невыполнимой задачу обеспечения армии персоналом
Кроме того, исследователь указала, что установление пределов на численность ВСУ не имеет смысла, так как Киев связан системными проблемами.
«Установить некий разрешенный предел имело бы смысл, чтобы Украина могла без лишнего напряжения восстановить свою обороноспособность, не стремясь создавать и содержать такую большую армию. Тогда часть ресурсов можно использовать в других целях», — резюмировала Кавана.