16:36, 28 ноября 2025

Стало известно о готовности США признать новые регионы России

Telegraph: США готовы признать новые регионы России для заключения соглашения
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

США готовы признать Крым и новые регионы России, чтобы добиться заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«США готовы признать контроль России над Крымом и другими новыми регионами России, чтобы обеспечить мирное соглашение (...) Американский лидер [Дональд Трамп] направил Стива Уиткоффа, своего представителя по мирным переговорам, и Джареда Кушнера, своего зятя, в Москву, чтобы предложить это президенту России Владимиру Путину», — передает издание.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом будет ключевым моментом в переговорах с США, которые пройдут на следующей неделе.

    

