Путин назвал ключевое для России требование в переговорах с США

Путин: Признание США суверенитета РФ над Крымом и Донбассом является ключевым

Международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом является ключевым моментом в переговорах с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Одно дело — решения признанные, и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России. Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи», — подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что признание территориальных реалий необходимо не со стороны Украины, а со стороны международного сообщества.

Ранее президент России рассказал, что диалог со спецпосланником США Стивом Уиткоффом идет уважительно, «без ругани и плевков», хотя американский представитель в первую очередь отстаивает национальные интересы Соединенных Штатов.