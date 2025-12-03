Реклама

В Кремле раскрыли ответ Путина на мирный план США по Украине

Песков заявил, что Путин не отвергал мирный план США по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Президент России Владимир Путин не отвергал мирный план США по Украине, подобная формулировка неверна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 3 ноября.

«Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что обмен мнениями по мирному плану президента США Дональда Трампа вчера состоялся впервые и Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном «столько, сколько потребуется».

Встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Кремле завершилась в ночь на 3 декабря. Переговоры продолжались почти пять часов. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи стороны обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.

