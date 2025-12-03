В Кремле раскрыли ответ Путина на мирный план США по Украине

Песков заявил, что Путин не отвергал мирный план США по Украине

Президент России Владимир Путин не отвергал мирный план США по Украине, подобная формулировка неверна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 3 ноября.

«Как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что обмен мнениями по мирному плану президента США Дональда Трампа вчера состоялся впервые и Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном «столько, сколько потребуется».

Встреча Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Кремле завершилась в ночь на 3 декабря. Переговоры продолжались почти пять часов. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи стороны обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине.