Европарламент принял резолюцию никогда не признавать новые регионы России

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, которая содержит пункт о том, что Брюссель никогда юридически не признает новые регионы России. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению членов ЕП, Россия «должна отказаться от территориальных претензий» на Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, евродепутаты высказались о содержании потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта. «Любое мирное соглашение должно обязать Россию полностью возместить Украине весь причиненный материальный и нематериальный ущерб (...), а также вывод всех российских сил с международно признанной территории Украины (имеются в виду новые регионы России — прим. "Ленты.ру")», — отмечается в тексте резолюции.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом будет ключевым моментом в переговорах с США.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Украина продолжает терять территории, участвуя в боевых действиях. Он подчеркнул, что Киев «неизбежно утратит контроль» над оставшейся частью Донбасса.