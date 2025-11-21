Мир
Трамп заявил о потере Украиной территорий

Трамп: Украина продолжает терять территории
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Украина продолжает терять территории, участвуя в боевых действиях. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что он стремится положить конец конфликту, сообщает РИА Новости.

«Они (украинцы — прим. "Ленты.ру") теряют территории... США участвуют в этом мирном процессе ради одной вещи — мы хотим, чтобы жертвы прекратились», — подчеркнул американский лидер.

Также глава Белого дома подчеркнул, что Киев «неизбежно утратит контроль» над оставшейся частью Донбасса.

Ранее Трамп подтвердил, что потребовал от президента Украины Владимира Зеленского принять новый план США по урегулированию конфликта до 27 ноября.

