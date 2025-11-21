Трамп поставил срок Украине

Трамп потребовал от Украины принять план урегулирования конфликта до 27 ноября

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Но следующий четверг [27 ноября] — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают и теряют территории. В связи с этим он указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США усилили давление на Украину из-за плана по урегулированию конфликта, пригрозив лишением разведданных и поставок вооружений, если Киев не одобрит документ. По словам одного из источников агентства, США настаивают, чтобы «украинские власти подписали документ к 27 ноября». В этот день в Америке будет праздноваться день благодарения.