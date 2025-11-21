Мир
18:57, 21 ноября 2025Мир

Трамп поставил срок Украине

Трамп потребовал от Украины принять план урегулирования конфликта до 27 ноября
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Но следующий четверг [27 ноября] — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают и теряют территории. В связи с этим он указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США усилили давление на Украину из-за плана по урегулированию конфликта, пригрозив лишением разведданных и поставок вооружений, если Киев не одобрит документ. По словам одного из источников агентства, США настаивают, чтобы «украинские власти подписали документ к 27 ноября». В этот день в Америке будет праздноваться день благодарения.

