Трамп поставил срок Украине

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала Fox News.
«Но следующий четверг [27 ноября] — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — отметил хозяин Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают и теряют территории. В связи с этим он указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.
Ранее агентство Reuters сообщало, что США усилили давление на Украину из-за плана по урегулированию конфликта, пригрозив лишением разведданных и поставок вооружений, если Киев не одобрит документ. По словам одного из источников агентства, США настаивают, чтобы «украинские власти подписали документ к 27 ноября». В этот день в Америке будет праздноваться день благодарения.