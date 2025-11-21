США пригрозили Украине из-за мирного плана

Reuters: США пригрозили лишить Украину разведданных и оружия

США усилили давление на Украину из-за плана по урегулированию конфликта, пригрозив лишением разведданных и поставок вооружений, если Киев не одобрит документ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Украина сталкивается с более сильным давлением со стороны США, которые требуют согласия [Киева] на рамочное мирное соглашение с Россией, достигнутое при посредничестве Вашингтона, чем в ходе предыдущих переговоров, включая угрозы прекратить предоставление разведданных и оружия», — отмечается в материале.

По словам одного из источников агентства, США настаивают, чтобы «украинские власти подписали документ к 27 ноября».

Ранее стало известно, что США проведут брифинг для послов Европейского союза (ЕС) в Киеве по теме нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Встреча запланирована на 21 ноября.