Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:38, 21 ноября 2025Мир

США пригрозили Украине из-за мирного плана

Reuters: США пригрозили лишить Украину разведданных и оружия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

США усилили давление на Украину из-за плана по урегулированию конфликта, пригрозив лишением разведданных и поставок вооружений, если Киев не одобрит документ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Украина сталкивается с более сильным давлением со стороны США, которые требуют согласия [Киева] на рамочное мирное соглашение с Россией, достигнутое при посредничестве Вашингтона, чем в ходе предыдущих переговоров, включая угрозы прекратить предоставление разведданных и оружия», — отмечается в материале.

По словам одного из источников агентства, США настаивают, чтобы «украинские власти подписали документ к 27 ноября».

Ранее стало известно, что США проведут брифинг для послов Европейского союза (ЕС) в Киеве по теме нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Встреча запланирована на 21 ноября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Индийский истребитель разбился на глазах сотен очевидцев в Дубае. Катастрофу сняли на видео

    Стало известно о росте числа резервистов на энергообъектах в России

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости