Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 21 ноября 2025Мир

США проведут брифинг для послов ЕС в Киеве по новому плану

Reuters: США проведут брифинг для послов ЕС в Киеве по новому плану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США проведут брифинг для послов Евросоюза (ЕС) в Киеве по теме нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Встреча чиновников по поводу американских предложений пройдет 21 ноября.

Ранее в европейских столицах охарактеризовали американскую мирную инициативу по Украине как «очень плохую», при этом отметив, что Киеву, вероятно, придется принять эти условия, несмотря на их непривлекательность. В европейских кругах также отметили, что время для выдвижения американского плана выбрано крайне неудачно, так как украинский лидер Владимир Зеленский в настоящее время сталкивается с серьезным давлением на фоне коррупционного скандала и успехов российских вооруженных сил.

Параллельно европейские лидеры работают над собственным контрпредложением. Ожидается, что ЕС подготовит альтернативный проект в течение нескольких дней, однако Киев пока не дал согласия присоединиться к нему.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости