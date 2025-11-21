Reuters: США проведут брифинг для послов ЕС в Киеве по новому плану

США проведут брифинг для послов Евросоюза (ЕС) в Киеве по теме нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Встреча чиновников по поводу американских предложений пройдет 21 ноября.

Ранее в европейских столицах охарактеризовали американскую мирную инициативу по Украине как «очень плохую», при этом отметив, что Киеву, вероятно, придется принять эти условия, несмотря на их непривлекательность. В европейских кругах также отметили, что время для выдвижения американского плана выбрано крайне неудачно, так как украинский лидер Владимир Зеленский в настоящее время сталкивается с серьезным давлением на фоне коррупционного скандала и успехов российских вооруженных сил.

Параллельно европейские лидеры работают над собственным контрпредложением. Ожидается, что ЕС подготовит альтернативный проект в течение нескольких дней, однако Киев пока не дал согласия присоединиться к нему.