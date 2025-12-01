Стало известно об обсуждении «обмена» территориями между Россией и Украиной

WSJ: США и Киев обсуждали «обмен» территориями между Россией и Украиной

По данным Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, США и Киев во время переговоров во Флориде рассматривали вариант обмена территориями между Россией и Украиной.

«Переговоры охватывали… возможность территориальных обменов между Россией и Украиной». — отмечает издание.

Среди нерешенных вопросов на переговорах между США и Украиной газета выделяет, будет ли РФ и далее требовать международного признания новых регионов.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что международное признание суверенитета России над Крымом и Донбассом будет ключевым моментом в переговорах с США.