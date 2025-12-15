Реклама

12:18, 15 декабря 2025Бывший СССР

Киев допустил уступки по вопросам НАТО и выборов

Bild: Киев готов отказаться от членства в НАТО и провести выборы за 100 дней
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Власти Украины допустили отказ от членства в Организации Североатлантического договора НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

«Украина готова согласиться с обоими пунктами при определенных условиях. Однако ожидается также, что она уступит России ряд территорий», — подчеркивается в материале.

По данным Bild, президент Украины Владимир Зеленский допустил в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря ряд уступок для урегулирования конфликта. Однако подчеркивается, что Киев приемлет только заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения без юридического признания территорий российскими.

Также украинское руководство вновь отвергло идею вывода Вооруженных сил Украины с подконтрольной территории Донбасса и создания демилитаризованной зоны. Однако журналисты указали на готовность Киева к уступкам и отказу от значительной части территории в обозримом будущем.

Встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером в Берлине прошла 14 декабря и продлилась около пяти часов. В ней также принял участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, однако он покинул переговоры до их завершения.

