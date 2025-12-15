«Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

Канцлер ФРГ Мерц ушел со встречи Зеленского с Уиткоффом до ее завершения

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в воскресенье, 14 декабря, в Берлине и длилась более пяти часов.

Уточняется, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально — журналисты почти не располагали информацией о том, кто с кем и когда вел беседу.

Стороны запланировали продолжить переговоры в понедельник, 15 декабря.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кто участвовал в переговорах?

Предполагалось, что в переговорах также примут участие европейские лидеры. Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом до их завершения. Вместо него на встрече остался его помощник Гюнтер Зауттер.

При этом в переговорах делегаций США и Украины в Берлине принял участие главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он выступал на стороне американских представителей и сидел по левую руку от спецпосланника президента США.

С украинской стороны помимо Зеленского также присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Игнатов. До переговоров также сообщалось, что Зеленский расширил состав украинской переговорной группы и к команде украинских переговорщиков присоединились министр экономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко и представители разведок.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Германии раскритиковали участников переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал неубедительным формат переговоров по Украине с участием американских посредников. Однако сам факт их приезда в Берлин, по его мнению, является позитивным шагом в урегулировании.

Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе Борис Писториус министр обороны Германии

При этом Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» по итогам переговоров с украинским лидером в Берлине. По его словам, на встрече обсуждался план мирного урегулирования конфликта на Украине, экономическая повестка и другие вопросы.

Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс Стив Уиткофф спецпосланник президента США

Британский аналитик Александр Меркурис, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры без участия России имитацией дипломатии. По его словам, перекрыть все каналы связи с Москвой было критической ошибкой европейцев, которая в результате полностью «маргинализировала Европу». Меркурис выразил мнение, что «есть цирк из европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения и уходят довольные друг другом».