Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 15 декабря 2025Мир

«Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

Канцлер ФРГ Мерц ушел со встречи Зеленского с Уиткоффом до ее завершения
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в воскресенье, 14 декабря, в Берлине и длилась более пяти часов.

Уточняется, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально — журналисты почти не располагали информацией о том, кто с кем и когда вел беседу.

Стороны запланировали продолжить переговоры в понедельник, 15 декабря.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Кто участвовал в переговорах?

Предполагалось, что в переговорах также примут участие европейские лидеры. Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул переговоры Зеленского с Уиткоффом до их завершения. Вместо него на встрече остался его помощник Гюнтер Зауттер.

При этом в переговорах делегаций США и Украины в Берлине принял участие главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он выступал на стороне американских представителей и сидел по левую руку от спецпосланника президента США.

С украинской стороны помимо Зеленского также присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Игнатов. До переговоров также сообщалось, что Зеленский расширил состав украинской переговорной группы и к команде украинских переговорщиков присоединились министр экономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко и представители разведок.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Германии раскритиковали участников переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал неубедительным формат переговоров по Украине с участием американских посредников. Однако сам факт их приезда в Берлин, по его мнению, является позитивным шагом в урегулировании.

Это, мягко говоря, не лучший состав для таких переговоров. Но, как говорится, танцуешь с теми, кто есть на танцполе

Борис Писториусминистр обороны Германии

При этом Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» по итогам переговоров с украинским лидером в Берлине. По его словам, на встрече обсуждался план мирного урегулирования конфликта на Украине, экономическая повестка и другие вопросы.

Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс

Стив Уиткоффспецпосланник президента США

Британский аналитик Александр Меркурис, в свою очередь, назвал прошедшие переговоры без участия России имитацией дипломатии. По его словам, перекрыть все каналы связи с Москвой было критической ошибкой европейцев, которая в результате полностью «маргинализировала Европу». Меркурис выразил мнение, что «есть цирк из европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения и уходят довольные друг другом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok