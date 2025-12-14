Реклама

23:00, 14 декабря 2025Бывший СССР

Переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине завершились

Переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине завершились спустя пять часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в Берлине завершились. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на офис президента Украины.

Отмечается, что встреча длилась более пяти часов. Переговоры по мирному плану продолжатся в понедельник, 15 декабря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

До этого украинский президент заявил, что в мирном соглашении с Россией неизбежно будут компромиссы. По его словам, мирный план должен не допустить возможности повторения конфликта.

