Проведение мирных переговоров по Украине без участия России является имитацией дипломатии. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу», — подчеркнул он
На текущий момент «есть цирк из европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом», посетовал эксперт.
Примером бутафорской дипломатии он назвал позицию самого Владимира Зеленского. Он делает голословные заявления о готовности к диалогу с Москвой, но ни на шаг не приближается к урегулированию ситуации.
Ранее СМИ сообщили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально.
В свою очередь, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с Владимиром Зеленским в Берлине.