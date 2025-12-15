Реклама

Мир
04:36, 15 декабря 2025Мир

На Западе назвали цирком переговоры по Украине без участия России

Аналитик Меркурис назвал цирком переговоры по Украине без участия России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Проведение мирных переговоров по Украине без участия России является имитацией дипломатии. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу», — подчеркнул он

На текущий момент «есть цирк из европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом», посетовал эксперт.

Примером бутафорской дипломатии он назвал позицию самого Владимира Зеленского. Он делает голословные заявления о готовности к диалогу с Москвой, но ни на шаг не приближается к урегулированию ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с Владимиром Зеленским в Берлине.

