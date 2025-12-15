На Западе назвали цирком переговоры по Украине без участия России

Аналитик Меркурис назвал цирком переговоры по Украине без участия России

Проведение мирных переговоров по Украине без участия России является имитацией дипломатии. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Критическая ошибка европейцев перекрыть все каналы связи с Россией полностью маргинализировала Европу», — подчеркнул он

На текущий момент «есть цирк из европейцев и украинцев, которые ездят по кругу, постоянно возвращаются, обсуждают идеи и предложения, и уходят довольные друг другом», посетовал эксперт.

Примером бутафорской дипломатии он назвал позицию самого Владимира Зеленского. Он делает голословные заявления о готовности к диалогу с Москвой, но ни на шаг не приближается к урегулированию ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально.

В свою очередь, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с Владимиром Зеленским в Берлине.