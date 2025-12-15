Реклама

00:50, 15 декабря 2025Мир

Раскрыты подробности переговоров по Украине в Берлине

FAZ: Переговоры по Украине в Берлине прошли конфиденциально
Юлия Мискевич
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, переговоры велись очень скрытно. Подчеркивается, что журналисты почти не располагали информацией о том, кто с кем и когда вел беседу.

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

