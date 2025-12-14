Реклама

Зеленский расширил состав переговорной группы

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Юлия Свириденко и Владимир Зеленский

Юлия Свириденко и Владимир Зеленский. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении состава переговорной группы по урегулированию конфликта. Его слова передает РИА Новости.

К команде присоединились министр экономики Алексей Соболев, премьер-министр Юлия Свириденко, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Игнатов и представители разведок.

Решение расширить состав группы связано с тем, как отметил Зеленский, что на переговорах будет обсуждаться не только план урегулирования конфликта, но и гарантии безопасности для республики.

Ранее Зеленский заявил, что в мирном соглашении с Россией неизбежно будут компромиссы. По его словам, мирный план должен не допустить возможности повторения конфликта.

